Ritchie, vaste én Vlaamse frisdrank in ‘The Masked Singer’ is eerbetoon aan (groot)vader: “Familierecept uit mijn kindertijd dat tweede leven verdiende”

Wanneer gaan de discothe­ken weer open? En hoelang is de booster­prik geldig? De belangrijk­ste vragen over de nieuwe coronabaro­me­ter beantwoord

Het Overlegcomité heeft alweer rond de tafel gezeten over de coronamaatregelen. Vanaf vrijdag 28 januari zal de veelbesproken coronabarometer in voege treden. Maar helemaal duidelijk is dat toch nog niet. Wij verzamelden de meest prangende lezersvragen en gingen op zoek naar antwoorden.

21 januari