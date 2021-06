Risico’s van PFOS-vervuiling al in 2017 bekend bij Vlaamse regering, maar niemand vertelde dat aan de inwoners van Zwijndrecht

"We adviseren geen groenten te eten uit tuinen die zich bevinden in een zone waar grond en/of grondwater vervuild zijn (boven de norm)", zo citeren De Tijd en de kranten van Mediahuis uit het rapport van 6 oktober 2017. Tytgat voegde toe dat het ook af te raden is om kinderen te "laten spelen in een zone waar de grond vervuild is of kinderen te laten spelen in een zandbak in een zone waar de grond vervuild is".