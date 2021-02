Risicopatiënten met vaste huisarts worden automatisch uitgenodigd voor vaccinatie, anderen moeten medisch dossier laten opmaken

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft het definitieve wetenschappelijke verslag afgeklopt over de risicopatiënten die voorrang krijgen in de vaccinatiecampagne. Mensen die het meeste kans hebben op overlijden aan Covid-19 staan vooraan in de rij: enerzijds 45- tot 64-jarigen met chronische longziekten, hart- en vaatziekten, neurologische aandoeningen, diabetes of kanker, anderzijds 18- tot 64-jarigen met bloedkanker en chronische lever- en nierziekten. Risicopatiënten zullen vanzelf worden uitgenodigd door hun huisarts. Wie geen vaste huisarts heeft, wordt gevraagd zo snel mogelijk een medisch dossier te laten opmaken bij een arts.

Als ze een vaste huisarts hebben, die hun medisch dossier (GMD; Globaal Medisch Dossier) bijhoudt, hoeven ze niets te doen, meldt de taskforce Vaccinatie in een persbericht. De huisartsen lijsten, samen met de mutualiteiten, de namen op van de circa 1,5 miljoen Belgen die tot de profielen behoren. Die worden dan uitgenodigd. Mensen zonder vaste huisarts maken best een afspraak met een huisarts, zodat deze een medisch dossier kan opmaken, en de patiënt kan worden uitgenodigd voor vaccinatie.

Verschillende prioriteiten

De Hoge Gezondheidsraad benadrukt in een persbericht dat het advies flexibel is "om de vaccinatie soepel en efficiënt te laten verlopen". Behalve mensen die de hoogste kans hebben op overlijden, staan in de groep met de hoogste prioriteit (1A) ook mensen die volgens internationale studies een significant hoger risico lopen om op intensieve zorg te belanden. Het gaat om 45- tot 64-jarigen met obesitas (BMI groter of gelijk aan 30) en 18-64-jarigen die een transplantatie gehad hebben of daarvoor op de wachtlijst staan, met immuundeficiënties of met het syndroom van Down.

Een trapje lager (1B/C) komen 45-64 jarigen met hoge bloeddruk en 18- tot 64 jarigen met aids of met zeldzame ziektes.

Daarna wordt leeftijd een bepalende factor. "In de tweede week van januari bedroeg het geschatte totale sterftecijfer sinds het begin van de epidemie in België 174 per 100.000 inwoners, variërend van 0,2 per 100.000 voor jongeren onder 25 jaar, 3 per 100.000 voor de 25-44-jarigen, 35 per 100.000 voor de 45-64-jarigen, 208 per 100.000 voor de 65-74-jarigen, 830 per 100.000 voor de 75-84-jarigen tot 3.194 per 100.000 in de leeftijdsgroep boven 85 jaar", zegt de HGR.

45- tot 64-jarigen zonder onderliggende aandoeningen (2A) komen daarom vroeger in aanmerking voor een prikje dan 18- tot 44-jarigen met onder meer chronische ziektes en diabetes (3B).

De HGR heeft in nauwe samenwerking met het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek over prioriteiten van ethische aard, namelijk kwetsbare personen, zoals mensen met ernstige psychische stoornissen of verstandelijke beperkingen (3B) en mensen met moeilijke toegang tot gezondheidszorg (3C). "De Raad blijft van mening dat prioriteiten van ethische aard voorrang hebben op de inenting van de zogenaamde essentiële functies (3C, red.)", klinkt het nog. "Het is aan de politieke autoriteiten om het kader en de prioriteitsniveaus voor deze groepen vast te stellen, aangezien dit geen zuiver wetenschappelijke en medische bevoegdheid is, maar onderwerp voor een breder maatschappelijk debat."

Het advies van de Hoge Gezondheidsraad is geschreven door een twintigtal wetenschappelijke deskundigen van onder meer Sciensano, het Federaal Kenniscentrum en het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

Wanneer starten de vaccinaties?

Dat is afhankelijk van de aantallen vaccins die geleverd worden. Eerst zullen zoveel mogelijk 65-plussers uitgenodigd worden in een vaccinatiecentrum en dat volgens dalende leeftijdscategorie. Volgens de huidige inschatting zal er ten vroegste vermoedelijk vanaf de tweede helft van maart kunnen gestart worden met patiënten onder de 65 die tot een risicogroep behoren.

