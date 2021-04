Risicopatiënten kunnen vanaf vandaag controleren of ze voorrang krijgen op vaccin: zo check je of je op de lijst staat

Vanaf vandaag kunnen risicopatiënten controleren of ze op de lijst voor vervroegde vaccinatie zijn opgenomen. Ongeveer 1,5 miljoen Belgen zouden in aanmerking komen. Zo controleer je of je zelf op de lijst staat.

Tot op vandaag hebben 1,5 miljoen Belgen al een of beide dosissen van het coronavaccin gekregen. Vorige week hebben alle ziekenfondsen een lijst opgesteld met al hun leden die op basis van hun medicatiegebruik beschouwd kunnen worden als risicopatiënten, zo legde Gudrun Briat, de woordvoerster van de taskforce Vaccinatie, toen uit op de persconferentie van het Crisiscentrum.

Vanaf vorige week vrijdag konden de huisartsen dan geleidelijk aan zelf nog patiënten toevoegen die op de lijst ontbreken. Artsen-specialisten zullen mensen met zeldzame ziekten kunnen toevoegen. In totaal gaat het om 1,2 tot 1,5 miljoen mensen.

Privacy gegarandeerd

Ondertussen kunnen de eerste uitnodigingen vertrekken vanuit de vaccinatiecentra, de bedoeling is om ten laatste tegen 15 april de eerste risicopatiënten in te enten. De selectie zal ook hier gebeuren van oud naar jong.

De privacy is trouwens volledig gegarandeerd, klinkt het. Op de lijst staat enkel of je een risicopatiënt bent of niet, en niet aan welke aandoening je lijdt, en in de vaccinatiecentra krijgen ze die lijst zelfs niet te zien. Er zullen bovendien ook mensen jonger dan 65 zonder onderliggende aandoeningen worden uitgenodigd voor hun vaccinatie, bijvoorbeeld politieagenten en zorgverleners voor hun tweede prik, zodat niemand in het centrum weet wie een risicopatiënt is en wie niet.

Hoe kan ik zelf controleren of ik op de lijst sta?

Risicopatiënten hoeven dus zelf niets te doen om op de lijst te komen, aldus Briat. Iedereen zal automatisch worden uitgenodigd. De taskforce vraagt dan ook met aandrang om nu niet massaal je huisarts te beginnen bellen om te vragen of je prioritair gevaccineerd zal worden.

Vanaf vandaag kan je wel zelf controleren of je op de lijst staat of niet. Daarvoor surf je naar www.myhealthviewer.be, en log je in met je e-ID. Sta je op de lijst, dan zal je dat daar te zien krijgen.

Is dat op 8 april nog niet het geval, wacht dan nog even en controleer het later opnieuw. De huisartsen zullen niet alle patiënten ineens kunnen toevoegen, al is het wel de bedoeling dat de lijst tegen dan tot 80 procent gevuld zal zijn, de rest de dagen daarna.

Wat als ik na enkele dagen nog altijd niet op de lijst sta, maar wél een risicopatiënt ben?

Sta je een week later nog altijd niet op de lijst, terwijl je denkt dat je wel degelijk een risicopatiënt bent die in aanmerking komt voor prioritaire vaccinatie, dan kan je wel je huisarts contacteren. Ook je apotheker en mutualiteit kunnen je meer informatie verschaffen, maar zij kunnen je niet op de lijst zetten, dat kunnen enkel artsen.

Wie staat op de lijst met risicopatiënten? De Hoge Gezondheidsraad (HGR), een adviesraad van experten, heeft de overheid geadviseerd over wie tot deze risicogroep behoort. Het gaat over mensen die een groter risico lopen om op intensieve zorg terecht te komen, als ze besmet zijn met Covid-19. Als je kampt met één van de volgende chronische aandoeningen, zal je bij voorrang worden gevaccineerd: Patiënten van 45 tot 64 jaar met: • Chronische ernstige luchtwegaandoeningen • chronische hart- en vaatziekten • obesitas (zwaarlijvigheid) met BMI ≥ 30 • diabetes type I en II • chronische aandoeningen van het zenuwstelsel • dementie • kanker (tumoren) niet langer dan 5 jaar geleden • verhoogde bloeddruk minstens 14O mmHG systolisch of minstens 90 mmHg diastolisch Patiënten van 18 tot 64 jaar met: • chronische nierziekten minstens 3 maand aanwezig • chronische leverziekten minstens 6 maand aanwezig • hematologische kankers (bv. leukemie) • syndroom van Down • transplantatiepatiënten (ook zij die op de wachtlijst staan) • verstoord immuunsysteem d.w.z lijden aan een immunodeficiëntie of neemt immunosupressiva • actieve HIV/AIDS • Sommige zeldzame aandoeningen behorend tot de officiële lijsten van zeldzame aandoeningen

