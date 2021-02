Risico op storm en wateroverlast: noodnummer 1722 geactiveerd

Broer van doodgescho­ten vrouw (28) in Luik: “Haar dood is niet erg”

13:41 Speurders zijn nog altijd op zoek naar de moordenaar van Ahlam (28). De Syrische vrouw werd begin januari met een schotwonde aan het hoofd dood aangetroffen in haar appartement in Luik. Snel werd duidelijk dat het ging om een eremoord en kwam een van Ahlams broers in het vizier als hoofdverdachte. Uit een conversatie die de kranten van Sudpresse konden inkijken, blijkt nu dat de man niet geraakt is door het verlies. “Haar dood is niet erg”, schreef de verdachte naar een broer.