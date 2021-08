Risico op coronabesmetting daalt met 80% als je volledig gevaccineerd bent

Vreemd genoeg wordt één van de grootste uitdagin­gen opnieuw voluit en zonder scrupules genieten van onze vrijheid

20 augustus Als je binnenkort zowel aan de toog kan gaan zitten, als er bovenop mag springen om te dansen, rest er maar één conclusie: we hebben onze vrijheid terug. Het Overlegcomité schrapt - op wat mondmaskers her en der na - zo goed als alle maatregelen. Vreemd genoeg wordt één van de grootste uitdagingen daar opnieuw voluit en zonder scrupules van te genieten. Om op de dansvloer enkel naar de nieuwe van The Weeknd te luisteren - “I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive” - en niet naar de stem van experte Erika Vlieghe: “De pandemie is nog niet voorbij.”