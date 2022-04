Rioolinventaris in elke Vlaamse gemeente moet herstelkosten helpen vermijden

Oostnieuwkerke Proefpro­ject met experimen­te­le waterdoor­la­ten­de fundering in Oostnieuw­ker­ke schiet doel voorbij: “Dagelijks pompen en dweilen sinds de werken”

Ongeveer een jaar geleden had de Slijperstraat een wegenbouwkundige primeur in Vlaanderen beet. Voor de heraanleg werd een revolutionaire nieuwe waterbufferingstechniek gebruikt, die een wapen moest zijn in de strijd tegen droogte en wateroverlast. Maar bewoners met een kelder zijn sinds de werken zowat dagelijks aan het dweilen of handdoeken aan het vervangen. Aquafin ontkent dat er een verband is met de nieuwe techniek.

7 januari