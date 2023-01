Rika Coppens (House of HR) verkozen tot Manager van het Jaar 2022

Juryvoorzitter Bart De Smet loofde het parcours van Coppens, die in 2022 tekende voor 13 overnames en erin slaagde organische groei boven de markt te maken. "Ze is enorm creatief, en daarnaast zorgde haar aandacht voor duurzaamheid, en dan vooral voor kansengroepen, ervoor dat ze de ideale kandidaat was om Manager van het Jaar te worden. Ze slaagde er bovendien in om haar team achter deze doelstellingen te krijgen."

Goed voornemen

In een kort dankwoordje kwam Coppens ook nog eens terug op die kansengroepen. Ze vroeg de honderden ondernemers in de zaal om, als goed voornemen, dit jaar iemand aan te werven uit een kansengroep. "Mensen een job mogen geven is de mooiste job", zei Coppens. "Als hr-bedrijf hebben we zeker onze plaats in de huidige maatschappij, waar we om de oren geslagen worden met de term 'war for talent', al spreken we zelf liever over 'talent crunch'."