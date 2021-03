Rik Van Cauwelaert schrijft memoires van eregouverneur Verplaetse, architect van het Belgische herstel: “Fons zou zich vandaag grote zorgen maken”

Fons Verplaetse: Poupehan. Zo staat in ons collectief geheugen gegraveerd. Maar de eregouverneur degraderen tot ‘conciërge’ van z’n chalet met uitzicht op de meanderende Semois, waar hij politieke en syndicale kopstukken verzamelde in ‘s lands belang, is hem grote oneer aandoen blijkt uit de biografie ‘De laatste gouverneur. Alfons Verplaetse en de politiek’. Tien jaar lang werkte Rik Van Cauwelaert aan het verhaal over “de échte loodgieter van de Belgische politiek”. Net iets te lang, want Verplaetse overleed op 15 oktober vorig jaar op 90-jarige leeftijd. Corona. “Verdomme, nu gaat hij het niet meer meemaken, dacht ik meteen. Ik was net in de laatste fase van een immense karwei, want Verplaetse liet geen papieren sporen na. Maar achteraf beschouwd: hij las nooit boeken. Memoires van Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene - premiers van wie hij de rechterhand was - heeft hij nooit gelezen. Ik durf te wedden dat het met z’n eigen biografie net zo zou lopen. Er staan ook wel wat zaken in waaraan hij zich zou ergeren. Over hoe hij als gouverneur toch bochten afsneed en soms buiten de lijntjes kleurde. Banken groeperen om te vechten tegen speculanten tegen de frank, bijvoorbeeld, en - nota bene op advies van Koning Boudewijn - het goud van de Nationale Bank verkopen. Uiterst doelgericht en altijd voor de goede zaak, maar ‘de mensen hoeven dat allemaal niet te weten’, was daarover zijn mening.”