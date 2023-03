Rijstrooksignalisatie boven Vlaamse snelwegen werkt opnieuw

Goedele Liekens twijfelt of ze nog meedoet aan verkiezin­gen in 2024

Goedele Liekens weet nog niet of ze zal deelnemen aan de verkiezingen in 2024. Dat heeft ze gezegd in het Vier-programma ‘De Tafel van Vier’. Liekens (60) is een Open Vld-parlementslid.