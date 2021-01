Rijscholen zullen enkele dagen de tijd nodig hebben om op te starten

LIVE. Minister Vandenbrou­c­ke: “We kunnen nog versnellen als we extra vaccins Pfizer meerekenen”

19:56 De rijscholen gaan opnieuw open. Dat heeft het Overlegcomité beslist. Voor de kappers, de schoonheidsspecialisten en de horecasector is er vooralsnog geen perspectief. Er volgen zeker geen versoepelingen meer tot de volgende samenkomst op 22 januari. Een positief houvast is wel dat de vaccinatiecampagne in ons land rond september klaar zou moeten zijn. “Als alles lukt, komt het rijk van de vrijheid na de zomer weer in zicht”, stelde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in dit liveblog.