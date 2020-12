Rijkste Belg verkoopt luxejacht. Het kost 16,9 miljoen euro en dit is wat je ervoor in de plaats krijgt

Sint-Pieters-Leeuw De familie­roots van rijkste Belg Eric Wittouck: “In volle crisis hadden zij het geld om fabrieken op te kopen”

28 november De roots van de nieuwe rijkste Belg Eric Wittouck liggen in een klein gehucht in het Vlaams-Brabantse Sint-Pieters-Leeuw. Daar tikte Guillaume Wittouck meer dan tweehonderd jaar geleden een leegstaande priorij op de kop. Aan de oevers van de Zuunbeek werd olie en later alcohol geproduceerd, lang voor ze zich op de suikernijverheid richtten. “Ze kregen het voor mekaar dat er naar hun kasteel zelfs een spoorlijn werd getrokken”, vertelt erfgoeddeskundige Kristien Van Hecke. De familie Wittouck was vooraanstaand en invloedrijk en dat is vandaag nog steeds te zien in het straatbeeld.