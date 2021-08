Rijk van de vrijheid (bijna) een feit: geen beperkingen meer in horeca en op trouwfeesten, wel verplichte vaccinatie voor zorg op komst

Het rijk van de vrijheid komt nu wel heel dichtbij. Vanaf 1 september vallen (zo goed als) alle beperkingen in de horeca en bij mensen thuis weg. Dansen op trouwfeesten kan dan ook weer, discotheken en danscafés moeten echter tot 1 oktober wachten. Ook op kleinere evenementen versoepelen de maatregelen. Telewerken hoeft niet langer in Vlaanderen, voor Vlamingen die in Brussel werken geldt de aanbeveling wel nog. In de zorg is een verplichte vaccinatie voor het personeel op komst.

Thuis

De maatregel dat mensen met maximaal 8 personen mogen samenkomen in een privéwoning, valt weg vanaf woensdag 1 september. Vanaf dan gelden er geen maatregelen meer bij mensen thuis.

Horeca

In cafés en restaurants verdwijnen alle coronamaatregelen vanaf 1 september, behalve het verplicht dragen van een mondmasker. Dat wil zeggen dat er geen sluitingsuur meer zal gelden en dat er geen limiet meer zal liggen op het aantal personen per tafel of gezelschap.

Het dragen van een mondmasker is wel nog steeds nodig voor wie zich verplaatst in een horecazaak. En ook dansen mag in cafés pas vanaf 1 oktober.

Huwelijksfeesten

Dansen op een trouwfeest kan opnieuw vanaf 1 september. Het gaat daarbij om eenmalige privéfeesten, waar ook geen Covid Safety Ticket voor nodig is.

Evenementen

Nog op 1 september vervallen alle maatregelen voor evenementen met tot 200 aanwezigen binnen of 400 aanwezigen buiten. Dat wil zeggen dat er op dergelijke evenementen geen mondmaskers gedragen moeten worden of afstand moet worden gehouden. Op 1 oktober wordt de drempel opgetrokken tot 500 aanwezigen binnen en 750 buiten.

Grotere evenementen die een Covid Safe Ticket vragen, zullen vanaf 1 september ook kunnen doorgaan zonder maatregelen. Het gebruik daarvan is niet verplicht, maar zonder het Covid Safe Ticket blijven de maatregelen met betrekking tot afstand houden en mondmaskers wel nog gelden.

Wat is het Covid Safe Ticket en hoe werkt het? Sinds 13 augustus wordt in ons land het Covid Safe Ticket (CST) gebruikt voor outdoor evenementen vanaf 1.500 bezoekers. Vanaf 1 september zullen ook organisatoren van kleinere evenementen ervoor kunnen kiezen om het CST te gebruiken, waardoor geen coronamaatregelen meer nodig zijn. Het Covid Safe Ticket geeft toegang aan iedereen die volledig gevaccineerd is, recent negatief testte of antilichamen heeft na een besmetting met het coronavirus in de laatste zes maanden. Het certificaat is digitaal opvraagbaar via de CovidSafeBE-app en op websites zoals Mijn Burgerprofiel, mijngezondheid.be of MyHealthViewer.

Discotheken

Op vrijdag 1 oktober mogen danscafés en discotheken heropenen na een sluiting van zo’n anderhalf jaar. De gewesten en gemeenschappen zullen zelf kunnen beslissen over de modaliteiten waaraan het nachtleven moet voldoen.



In Brussel zal de heropening van het nachtleven, net als andere versoepelingen, nog iets langer op zich laten wachten.

Telewerken

In Vlaanderen mag de aanbeveling om te telewerken op de schop, maar Brussel is een ander verhaal. Voor Vlamingen die in de hoofdstad werken, blijft de regel gelden. “Zolang de vaccinatiegraad zo laag blijft kunnen we niet versoepelen. En dat zal zeer frustrerend zijn voor zij die wel gevaccineerd zijn. We moeten de mensen opvoeden om zich te laten vaccineren”, stelt minister-president Rudi Vervoort.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) wees er donderdag al op dat de vaccinatiegraad in Vlaanderen erg hoog is, met negen op de tien volwassenen die een vaccin tegen Covid-19 kregen.

Brussel

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) kondigde aan dat versoepelingen in Brussel nog minstens een maand zullen moeten wachten. “De epidemiologische situatie in de hoofdstad maakt het niet mogelijk om een reeks beperkingen op te heffen die in Vlaanderen en Wallonië wel zullen verdwijnen”, klonk het.

Federale crisisfase

Jambon pleitte er afgelopen weekend voor om een streep te trekken onder de federale crisisfase en wil dat Vlaanderen opnieuw de regie in handen neemt. Die federale crisisfase werd aan het begin van de coronapandemie nog afgekondigd door premier Sophie Wilmès (MR). Als die afloopt, komen de provinciegouverneurs en gemeentebesturen aan zet. Met als gevolg mogelijk en lappendeken van maatregelen. Vandenbroucke waarschuwde daarom om niet te snel te gaan. “We moeten niet wachten op het einde van de federale fase om meer vrijheid te geven”, zei hij eerder daarover.

