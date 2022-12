Rijbewijs gehaald tijdens corona? Dan maak je meer brokken

WEERBE­RICHT. Komende nacht mogelijk tot -10 graden koud: hier en daar sneeuw, KMI waarschuwt voor gladde wegen

De huidige winterprik blijft nog even duren. “Waarschijnlijk blijft Koning Winter nog tot en met volgend weekend bij ons”, aldus weerman Frank Duboccage. Hier en daar is een vlokje sneeuw niet uitgesloten. In de nacht van maandag op dinsdag neemt het kwik een duik: het wordt gemiddeld -7 graden koud en het koelt in het oosten van het land misschien af tot -10 graden.

