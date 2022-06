“Rij veilig, wij veilig”: nieuwe campagne voor verkeersveiligheid aan wegenwerken

Het aantal verkeersongevallen daalde in 2020 met bijna 20 procent tegenover 2019, mede door de coronapandemie, maar die daling was niet merkbaar als het om ongevallen ter hoogte van werven gaat, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer. "In 2019 telden we 7 dodelijke ongevallen en 454 ongevallen met gewonden, en in 2020 vielen er 11 doden en waren er 443 ongevallen met gewonden aan wegenwerken in Vlaanderen."

Vias Institute wijst erop dat in vergelijking met andere Europese landen de Belgische bestuurder het vaakst aangeeft dat hij vergeet te vertragen in de buurt van wegenwerken: maar liefst 63 procent geeft dit toe.

"Wegenwerken zorgen tijdelijk voor nieuwe verkeerssituaties, met minder en smallere rijstroken, asverschuivingen of doorsteken door de middenberm", zegt minister Peeters. "Even niet opletten kan een ongeval veroorzaken met ernstige gevolgen. Een veilige inrichting van wegwerkzaamheden, in combinatie met veilig rijgedrag van bestuurders, moet het aantal ongevallen doen dalen. Daarom vragen we aan bestuurders om extra aandachtig te zijn wanneer ze een werf naderen. Respecteer de signalisatie naast en op de weg, en hou je aan de snelheidslimiet."

Het gaat niet enkel over de veiligheid van bestuurders, maar ook die van wegenwerkers, benadrukt de minister. "Werken op een werf is levensgevaarlijk wanneer bestuurders te snel of roekeloos rijden. Ik begrijp de frustratie die files aan wegenwerken teweeg brengen, maar reageer je niet af op de mensen die er werken."