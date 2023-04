Riante villa van vermoorde barones 'Mimi' en haar man staat te koop

Het riante eigendom wordt omringd door een park van 11 hectare en werd in 2001 nog grondig gerenoveerd door architect Corbiau. De villa zelf is 1510 m² groot, telt vijf slaapkamers en is uitgerust met een zwembad en fitnessruimte. In het pand is zelfs een klein appartement te vinden met een eigen woonkamer, kitchenette, slaapkamer en badkamer. De prijs van de villa geeft de makelaar enkel vrij op aanvraag.