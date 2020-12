Revival van de kerstkaart door corona, blijkt uit cijfers van bpost: “Laatste twee weken meer dan 25 miljoen brieven bezorgd”

Pepingen Liese stuurde al 650 wenskaart­jes rond: “Een kaartje krijgen is veel leuker dan een whatsappje of een Facebookbe­richt”

22 december We kruipen opnieuw massaal in onze pen om wenskaartjes rond te sturen. Maar voor Liese Leunens is het al enkele maanden een dagelijkse hobby. Ze schreef al 650 kaartjes met persoonlijke tekstjes en zal ook in 2021 mensen een hartverwarmende boodschap sturen. Van de verpleegkundigen op de Covid-afdelingen tot een onbekende jarige die ze verrast met een persoonlijke wens… De kaartjes van Liese belanden in postbussen over heel Vlaanderen.