Reuzegommers wilden gesprek om "leed te verzachten" maar mochten niet

Advocaat Reuzegom­mer krijgt geen gelijk, gewraakte rechter mag aanblijven: “En tóch heb ik een belangrijk punt gemaakt”

29 juni Het hof van beroep in Antwerpen heeft het wrakingsverzoek van advocaat Joris Van Cauter in de zaak-Reuzegom verworpen. Die vond dat de voorzitster van de raadkamer partijdig was en moest worden vervangen, maar krijgt dus geen gelijk. In principe kan de zaak rond de dood van Sanda Dia nu worden voortgezet op 20 juli, áls Van Cauter niet naar Cassatie stapt.