Reuzegommers spreken voor het eerst in zaak Sanda Dia: “Ambulance? Dat woord is nooit gevallen”

In Hasselt is het proces tegen de leden van de studentenvereniging Reuzegom gestart. Sanda Dia (20), een student aan de KU Leuven, stierf op 7 december 2018 na een volledig uit de hand gelopen studentendoop. Hij overleed nadat hij grote hoeveelheden visolie had gedronken en hij urenlang in een put met ijskoud water had gezeten. Lees alles in ons dossier.