Reuzegommers riskeren tot vijf jaar cel: “Ze vertellen hún waarheid, niet dé waarheid”

Buien mogelijk in het oosten en zuidoosten, temperatu­ren tot 16 graden

Deze ochtend is het vooral over het oosten en zuidoosten van het land zwaarbewolkt met buien en lage wolken. Elders is het vaak droog met opklaringen vanaf de kust. Dat meldt het KMI. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 16 graden in het centrum van het land.

5:55