Reuzegommer stapt naar de rechtbank tegen Acid voor laster, eerroof en elektronische belaging

UPDATE De Croo probeert minister Lahbib (MR) te verdedigen tijdens hevig debat: "Het incident is gesloten”, Vooruit: “Dat is het voor ons niet”

“Het incident is gesloten”: premier De Croo (Open Vld) probeerde donderdagnamiddag minister Hadja Lahbib (MR) te verdedigen tijdens een heftig vragenuurtje. Maar meerderheid noch oppositie nam genoegen met zijn uitleg. “Voor ons is dit incident niet gesloten”, reageerde Vooruit. Haar ontslag loert dus nog altijd om de hoek, maar MR-voorzitter Bouchez is de “politieke spelletjes beu” en was na het debat duidelijk: “Lahbib stapt niet op”.