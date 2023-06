Reuzegom-video offline gehaald, YouTuber Acid reageert: “Twee maten en twee gewichten”

“We gaan mensen exposen!” Met die uitspraak had de bekende YouTuber Acid woensdagnamiddag een video online gezet waarin hij de namen en foto’s van enkele Reuzegommers deelde. De video werd bijna 200.000 keer bekeken voordat YouTube de video offline haalde woensdagnacht. “Deze video is verwijderd wegens schending van het beleid van YouTube inzake intimiderende en kwetsende content”, luidt de boodschap.

Het filmpje deed veel stof opwaaien, ook de advocaten van de Reuzegommers reageerden met verbijstering op de video. “Wat hij doet, is strafbaar”, maar of er effectief nog een gerechtelijk staartje volgt, hangt ervan af of de genoemde Reuzegommers gerechtelijke stappen nemen of niet.