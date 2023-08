Reuben D.B., spilfiguur in zaak Sven Pichal, verklaart in ondervraging: “Ik werd zelf misbruikt”

Staatsse­cre­ta­ris de Moor neemt ingrijpen­de beslissing: alleen­staan­de mannen krijgen de komende tijd geen asielop­vang meer

Alleenstaande mannen die in België asiel aanvragen krijgen de komende tijd geen opvang meer in ons land. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) beslist. “Uit noodzaak”, klinkt het. Maar waar moeten die mannen dan naartoe? Hoelang zal de maatregel gelden? En is dit wel legaal? En wat vinden haar coalitiepartners hiervan?