Reuben D.B., spilfiguur in zaak Sven Pichal, als dertienjarige seksueel misbruikt na gesprek in VT4-chatbox

Reuben D.B., de spilfiguur die als eerste werd opgepakt in de zaak met Sven Pichal, werd in 2002 als kind van 13 zelf seksueel misbruikt door een twintiger die contact legde met de in die jaren erg omstreden chatbox van tv-zender VT4, zo schrijft De Morgen.

Op 25 mei 2002 titelde die krant op de voorpagina: “Pedofielen ronselen via chatbox VT4.” Het artikel beschreef het wedervaren van Antwerpenaar David (pseudoniem) en zijn op dat ogenblik 13-jarige zoon die via de chatbox van tv-zender VT4 contact had gemaakt met een 22-jarige man. Die wist hem na een chat van amper enkele minuten zo ver te krijgen om naar een plek vlakbij het Bouwcentrum te fietsen. “De man had hem meteen gevraagd om in zijn wagen te stappen en mee te gaan naar zijn woning in Hoboken”, zo wordt de vader in het artikel geciteerd. Daar verrichtte de jongen seksuele handelingen met de man.

De 22-jarige misbruiker van Reuben D.B. werd destijds voorgeleid en ook veroordeeld. Het voorval leidde tot een publiek debat over toezicht op het toen nog erg nieuwe fenomeen van chatboxen en droeg er in aanzienlijke mate toe bij dat chatboxen beter zouden worden gemonitord. Digitale kinderlokkers verhuisden naar het darkweb. Maar dat deed blijkbaar ook de volwassen geworden Reuben D.B. Het verhaal lijkt een illustratie van de door criminologen al vaak beschreven “cycle of abuse”: het slachtoffer wordt dader.

Reuben D.B. werd op 11 augustus opgepakt nadat getuigen bij de Antwerpse politie een klacht neerleggen over de acteur die in een Antwerps café beelden van kindermisbruik zou hebben getoond. Speurders kwamen in het onderzoek naar de man ook radiopresentator Sven Pichal (44) op het spoor. In totaal zitten in deze zaak drie verdachten in de cel. Een vierde verdachte is door de raadkamer vrijgelaten onder voorwaarden, een vijfde mocht na verhoor beschikken.

Tijdens zijn eerste verhoor verklaarde Reuben D.B. al aan de speurders dat hij in zijn jeugd zelf het slachtoffer was van misbruik. Reuben D.B. beweerde tijdens dat verhoor dat hij absoluut geen seksuele aantrekking voelt tot kinderen. Hij herkent zich in de beelden van kindermisbruik als slachtoffer en is daar zo in beland.

