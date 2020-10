Restaurants en cafés blijven dicht, Raad van State verwerpt schorsingsverzoek

Diepenbeek “Foto’s van mijn naakte buurvrouw? Ik wilde Mars op beeld zetten”: voyeur riskeert 12 maanden cel

11:50 Toen speurders bij een huiszoeking in Diepenbeek foto’s aantroffen van de naakte buurvrouw, had de eigenaar een wel erg opmerkelijke uitleg. Hij was bij de feiten in 2018 op zijn golfplaten dak gekropen met als doel de planeet Mars op beeld te zetten. Het slachtoffer wil dat de man betaalt voor een verduisterend venster, zodat ze zorgeloos in haar badkamer kan komen.