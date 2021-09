Restaurantklant stikt in stukje eten in Henegouwse Mont-Saint-Aubert

OPEN BRIEF Open brief: Hulp gevraagd voor Felix (9) onschuldig slachtof­fer van een onbegrijpe­lijk corona-be­leid

25 september Opnieuw kruipt een moeder in de pen voor een open brief die ze naast Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens richt aan Vlaams ministers Ben Weyts (Onderwijs) en Benjamin Dalle (Jeugd). De Antwerpse Marie Van Leemput laakt de door de expertengroepen RAG (Risk Assessment Group) en RMG (Risk Management Group) opgestelde regelgeving inzake de test- en quarantaineregels voor kinderen in het lager onderwijs. Haar oudste zoon Felix (9) moet ondanks een negatieve coronatest nog tot 8 oktober wachten voor een tweede coronatest, wat betekent dat hij twintig dagen lang afwezig zal blijven van school. “Hallucinant en onrechtvaardig”, schrijft Marie.