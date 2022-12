Responsible Young Drivers zoeken nog minstens 20 vrijwilligers

Update Nederland­se groep Sligro wil tot 60 miljoen euro investeren in Me­tro-win­kels: “Meest levensvat­baar bod”

De Nederlandse groep Sligro heeft 47 miljoen euro geboden om de winkels van Metro, een onderdeel van Makro Cash & Carry, over te nemen in ons land. Dat bod kan uitgebreid worden tot 60 miljoen als de groep een deel van de stock en de cash moet overnemen, zo raakte bekend in de Antwerpse ondernemingsrechtbank. Volgens de rechter is het bod van Sligro het meest levensvatbaar. Eerder bleek dat het management van Makro Cash & Carry Belgium 110.000 euro had geboden voor horecagroothandel Metro. Dat overnamebod zou echter “niet aan de voorwaarden” voldoen.

