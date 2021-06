Reserveren voor Kust-Express kan vanaf donderdag

De NMBS zette op zaterdag 5 en zondag 6 juni voor het eerst rechtstreekse Kust-Express-treinen vanuit vier steden in het binnenland richting Blankenberge, De Panne, Knokke en Oostende in, zonder tussenstops. Mensen konden via de NMBS-website een plaatsje reserveren voor 1 euro bovenop de normale ticketprijs. Zo waren reizigers zeker van een plaats. Het ging om een proefproject, om te bekijken of het haalbaar is om in de zomer structureel reservatietreinen in te leggen van en naar de kust.