Reproductiegetal voor het eerst in meer dan een maand op 1: “Paniek is niet nodig”

Het reproductiegetal van de coronapandemie is opnieuw op 1 uitgekomen. "Ik denk dat dit het logische gevolg is van de code oranje vanaf 18 februari", duidt viroloog Steven van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensano. Hij verwacht geen grote problemen door de stijging. "Ook de voorbeelden van andere landen stellen me gerust, dit zal waarschijnlijk wel meevallen.”

De meeste coronacijfers gaan nog steeds omlaag, maar het reproductiegetal is volgens de meest recente cijfers voor het eerst in meer dan een maand weer op 1 uitgekomen. Boven die drempel wint de epidemie aan kracht.

Geheel onverwacht is de toename niet. Vrijdag kondigde Van Gucht al aan dat de coronacijfers in dalende lijn gaan, behalve bij Vlaamse twintigers in verschillende Vlaamse provincies. Dat toonde volgens Van Gucht waarschijnlijk het begin van een trend aan, zegt hij.

Hij verwacht dat de evolutie de komende dagen zich zal voortzetten, met licht stijgende besmettingscijfers en ook een effect op de ziekenhuisopnames, die aan het stabiliseren zijn. "Ik denk dat dit het logische gevolg is van de code oranje vanaf 18 februari. Toen zijn heel wat versoepelingen doorgevoerd. We zijn nu twee à drie weken verder, dus dat is heel verklaarbaar." Zo is het nachtleven opnieuw opengegaan, is er de terugkeer van skireizen en zijn er sowieso meer contacten tussen mensen.

"Erg verontrust ben ik op dit moment niet", zegt de viroloog. Hij verwacht bijvoorbeeld niet dat het tot een zware belastingen van de ziekenhuizen of zorgsector zal leiden of dat we een niveau bereiken waarbij we substantieel in de problemen zouden komen. De situatie is veranderd ten opzichte van pakweg een jaar geleden, gezien de vaccinatiecampagne.

Van Gucht verwijst daarbij naar andere landen die eerder al versoepeld hebben, bijvoorbeeld Denemarken. Daar was na de versoepeling een tijdje een stijging die nu afgetopt is en in Engeland dalen de cijfers volgens hem opnieuw. Hoe lang de lichte stijging zou aanhouden, is volgens de viroloog moeilijk te voorspellen. Maandag is weliswaar teruggeschakeld naar code geel.