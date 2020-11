Reproductiegetal in ons land voor het eerst sinds begin september onder 1

Brussels Airlines gaat proefpro­ject rond sneltests op het vliegtuig uitrollen

5 november Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines gaat een proefproject starten met Covid-sneltests op specifieke vluchten. Dat heeft CEO Dieter Vranckx donderdag aangekondigd bij de bekendmaking van de resultaten van het derde kwartaal. Bedoeling is om te bekijken of de tests kunnen worden geïntegreerd in de werking van de maatschappij in tijden van corona.