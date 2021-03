REPORTAGE. Ziekenhuizen herorganiseren zich om meer coronapatiënten te verzorgen: “Sommigen zeggen vlakaf: ‘Ik kom van een feestje‘”

"Voilà zie!" Een verpleegster komt het middagmaal brengen op de kamer van Helena Steegen, die nog wat onwennig om zich heen kijkt. De 67-jarige Helena heeft twee weken intensive care in Genk achter de rug, maar is sinds dit weekend goed genoeg voor een normaal Covid-bed, met een slangetje zuurstof. Aangezien het besmettingsgevaar nog niet geweken is, draagt eenieder in haar buurt wel nog de volle uitrusting. "Wil je eens kijken wat het eten is?", fluistert Helena. We zien onder de stolp een brij waar we geen herkomst op durven plakken. 'Romanesco-mix', zegt het papier. Ze knikt. "Gelukkig heb ik mijn eetlust terug. Belangrijk." Wel eet Helena nog gepureerd, aangezien ze nog wat zwak is en een paar kiezen in haar onderkaak mist.