REPORTAGE. “Zie je hoe 99 procent van ons gewoon feest”: onze reporter tussen de uitzinnige massa op de Turnhoutsebaan die viert alsof Marokko al wereldkampioen is

Dit zijn de 32 dodelijke slachtof­fers van de aanslagen in Brussel op 22 maart en hun geliefden: “Ik heb België een lange tijd geháát”

Om hen draait het terreurproces: de 32 dodelijke slachtoffers die vielen bij de aanslagen op 22 maart 2016. Ze zijn niet zomaar een cijfer, elk van hen had zijn eigen verhaal. Ze waren pendelaars onderweg naar hun werk, reizigers die uitkeken naar hun huwelijksreis of geliefden die nog even meegingen tot in de vertrekhal. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: hun plannen werden met een vreselijke daad weggevaagd.

5 december