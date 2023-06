REPORTAGE. ‘Wildzwemmers’ pleiten voor meer zwemplekken: “Het is hier gratis, niet druk en het water is proper”

De co­ming-out van Conner Rousseau: Voor­uit-voorzitter deelt openharti­ge video over geaardheid

In een openhartige videoboodschap deelt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau (30) dat hij zowel op mannen als op vrouwen valt. Rousseau deelde naar eigen zeggen nooit eerder details over zijn seksuele geaardheid met het grote publiek omdat hij in het verleden al moest afrekenen met negatieve reacties. “Ik heb een heel lange periode enorm geworsteld met mezelf”, vertelt Rousseau onder meer in de video op YouTube.