REPORTAGE. Voor jongeren is urenlang bakken en braden in de zon passé: “Ik check voortdurend de UV-index op mijn iPhone”

“De generatie van onze moeders, dat was bakken en braden. En zie nu, hun rimpels. Nee, bedankt.” Het is puffen en zweten bij de eerste 30 graden, maar daar waar jongeren vroeger uren lagen te zonnen om een kleurtje op te doen, is dat vandaag minder hip. Aan het strand van Sint-Anneke in Antwerpen onthult de jeugd haar ‘zonroutines’: “TikTok zegt dat je van zonnen zes keer meer rimpels krijgt.”