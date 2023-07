REPORTAGE. Viroloog Marc Van Ranst brengt zijn kunstwerken aan de man in Knokke: “Ze lijken geschilderd, maar er komt geen verftube aan te pas”

EXCLUSIEF. Waar gaan De Croo, De Wever, Rousseau en Verlinden op vakantie? “Vier dagen is te kort om de knop uit te zetten”

Een vakantie in 2024? Met verkiezingen en regeringsformaties in het vooruitzicht kunnen politici dat wel op hun buik schrijven. Dus pakken ze het er deze zomer nog een laatste keer goed van. Van een rondreis in Vietnam en een wandeltocht naar Santiago de Compostela tot een roadtrip doorheen Scandinavië of boerderijkamperen op de Waddeneilanden: iedereen hoopt even uit het circus van de Wetstraat te ontsnappen. Maar als Sammy Mahdi (CD&V), Raoul Hedebouw (PVDA) en Tom Van Grieken (VB) niet opletten, lopen ze elkaar straks toch nog tegen het lijf in een Provençaals dorpje.