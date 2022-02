REPORTAGE. Vier wielermoeders over glorie, verdriet en achtergelaten vel op vers asfalt: “Als ze wenen, troost ik hen. Als ze winnen, ween ík”

Gent Kortstondi­ge evacuatie op Sint-Gregorius nadat leerling wc-papier in brand steekt op het toilet

Vrijdagvoormiddag moesten de 550 leerlingen op Sint-Gregorius in Gentbrugge, een school die aangepast onderwijs biedt aan voor jongeren met een beperking, geëvacueerd worden. Dat gebeurde nadat een leerling wc-papier in brand had gestoken op het toilet. “Er vielen gelukkig geen gewonden. Ook het in veiligheid brengen van de leerlingen verliep vlot. De evacuatie-oefeningen werpen duidelijk hun vruchten af”, klinkt het bij de preventieadviseur van de school.

