REPORTAGE. Verboden te zwemmen, maar deze ‘wildzwemmers’ doen het toch: “België is één van de strengste van Europa als het gaat om buiten zwemmen”

Warme temperaturen, lange wachtrijen aan recreatiedomeinen en een verbod - als één van de weinige landen in Europa - om overal te mogen zwemmen, ook al is de waterkwaliteit goed genoeg voor een plons. Op amper 36 plaatsen in Vlaanderen mag je vandaag zwemmen in natuurwater, de kust niet meegerekend. Veel te weinig, vinden velen, en dus gaan ze ‘wildzwemmen’: “Het is gratis, properder en rustig.” Is dat wel veilig? “Je moet voor enkele zaken opletten”, zeggen ervaren natuurzwemmers.