REPORTAGE. Van Black Friday tot Kerstmis, de pakjes-tsunami is begonnen: “De komende drie weken verwerken we in dit depot 300.000 pakjes per dag”

Black Friday, Cyber Monday, Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar: de drukke eindejaarsperiode bij de pakjesbedrijven is gisteren gestart. In het grootste postsorteercentrum van Bpost in Brussel verzamelen en sorteren ze de pakjes die straks naar klanten moeten. “De komende drie weken verwerken we in dit depot alleen al zo’n 300.000 pakjes per dag”, vertelt sitemanager Aurélien Fumière (38). Normaal is dat een derde minder. Vorig jaar verwerkte Bpost in heel ons land op zulke dagen gemiddeld 537.000 pakjes per dag. Door de lockdown staat het record van 3 december 2020 op 630.000 pakjes. Dat wordt dit jaar gebroken. “De volumes zijn in het derde kwartaal van dit jaar met 9 procent gestegen”, zegt woordvoerster Veerle Van Mierlo.