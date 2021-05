REPORTAGE. Vaccinatiecentra zijn begonnen aan recordweek: “Het is hier zoals een bijenkorf. Druk, maar iedereen kent z'n taak”

Vaccinatie­cen­tra komen nu echt onder stoom: deze week meer dan 450.000 spuitjes, vanaf juni 800.000 per week

10:38 Met 468.845 inentingen, een nieuw record, komen de Vlaamse vaccinatiecentra vanaf deze week echt op dreef. Vanaf juni worden het er zelfs 800.000 per week, in heel België zullen dan maar liefst 1,3 miljoen dosissen per week in een arm verdwijnen.