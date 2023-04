REPORTAGE. Tussen de 75 daklozen op de luchthaven van Zaventem: “Ik loop rond met koffers, kleren en make-up van reizigers, daarom ben ik onherkenbaar”

EXCLUSIEF. Boris Van Severen en Frances Lefebure krijgen eerste kindje samen: “Mijn ex, ik, Frances, de kinderen: we hebben dat goed gedaan”

“Ik had niet gepland om het te zeggen maar op deze vraag kan ik niet anders. Frances is zwanger.” Het hoge woord is eruit: het bekendste showbizzkoppel van Vlaanderen, Boris Van Severen (34) en Frances Lefebure (34), krijgen een kindje. Dat vertelt Boris in onze interviewreeks ‘De 16 Vragen van De Wachter’. “Ik ben zo blij dat ik dit nog mag meemaken”, zegt hij. “En dat het met háár is.” In dit exclusieve gesprek: alle details. Wordt het een jongen of een meisje? Hoe stelt Frances het? En hoe reageerden Boris’ zonen en zijn ex?