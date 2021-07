REPORTAGE: Trooz, waar de helft van de bevolking bijna alles kwijt is: “Na de eerste dag vroeg mijn baas wanneer ik weer kwam werken. Hij heeft makkelijk praten vanuit zijn grote huis in Sprimont”

Waar de Vesder onder de N61 stroomt, is iets heel bizars gebeurd: de volledige oprit van de woonst van Joseph (84) en Martine Dewitte (53) is naar beneden gestort en opgeslokt door de rivier. De auto werd meegesleurd en is niet meer teruggevonden. Om te weten hoe het er uitzag, moet je er Google Streetview bijnemen. Waanzin. Welkom in Trooz, waar duizenden mensen na de waterellende van vorige week in primitieve omstandigheden overleven. In de directe omgeving is geen enkele voedingswinkel. “Wij hebben bijna niks meer, maar ’s avonds passeren hier mensen in bestelwagens die onze laatste waardevolle spullen komen stelen.”