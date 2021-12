REPORTAGE. Trooz maakt zich vijf maanden na overstromingen op voor barre winter: “Een muts, handschoenen en kapotte chauffage. Dat is alle warmte die ik heb”

Eventsec­tor neemt het antivaxers kwalijk: “Please, maak die prik verplicht”

Een streep door de zeven Sportpaleisconcerten van Studio 100 dit weekend en daar is volgens Hans Bourlon (59) één verantwoordelijk voor: alle antivaxers. “Als 100 procent gevaccineerd was, zaten we nu niet in deze situatie”, stelt de topman. Hij smeekt om een verplichte vaccinatie. “Enkel zo geraken we uit deze impasse.” Een piste waar de volledige eventsector zich achter schaart, waaronder Sportpaleisbaas Jan Van Esbroeck (57). “Als ik mocht stemmen, ik ben voor.”

4 december