REPORTAGE. Terwijl tientallen kampen geëvacueerd worden, zit de Chiro van Steenhuffel veilig op een berg: “Geef ons een regenfrak en botten en het komt goed”

Sinds dinsdagochtend regent het ook in Lierneux - een gemeente in de provincie Luik - onophoudelijk. Maar in tegenstelling tot tientallen kampen in de regio, is er bij de chirojongens van Steenhuffel weinig sprake van wateroverlast. “Ons kampterrein ligt hoog op een berg dus het water glijdt eigenlijk mooi naar beneden”, vertelt hoofdleider Wout De Smedt. En daar beneden is het inderdaad alle hens aan dek. De brandweer sluit verschillende straten af, en zandzakjes zijn voor sommige inwoners een must have. “De eettent van de kookouders is wel kapot gegaan, maar voor de rest hebben we nergens schade. Het is alleen wat vochtig in de tenten, maar die gaan al zoveel generaties mee dat we er alle vertrouwen in hebben dat ze niet zullen onderlopen.”