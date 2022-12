REPORTAGE. Terug naar Olmen, waar dit jaar 143 miljoen euro neerdwarrelde: “Een nieuwe Porsche? Daar zijn ze hier te verlegen voor”

In een jaar dat niet als meest vrolijke in geschiedenisboeken gaat, zorgde de Sint voor een feestelijke noot. Met hulp van EuroMillions liet hij op 6 december 143 miljoen euro neerdwarrelen over Olmen, een petieterig ons-kent-ons-dorpje. “Hoe is het daar in het Beverly Hills van de Kempen?”, zo krijgen Olmenaars - van wie er vele tientallen plots 866.000 euro rijker zijn - te horen. “Omzeggens niks heeft die lottopot veranderd.” Of dat willen ze ons toch doen geloven…