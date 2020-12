REPORTAGE. Rusthuisbewoners kunnen niet wachten op eerste vaccinaties: “De Queen krijgt het ook. Het zal dus wel veilig zijn, zeker?”

In normale jaren kijken ze nu uit naar Kerstmis, om thuis met kinderen en (achter)kleinkinderen de warmte te voelen. En naar Nieuwjaar, want dan is er altijd feest - mét cava. Maar in dit vermaledijde 2020 kijken de 206 bewoners in WZC Sint-Bernardus in Bertem - en met hen in álle Vlaamse woonzorgcentra - uit naar iets anders: 5 januari 2021. Dan begint De Grote Vaccinatie en zij zijn, omdat ze de 85 jaar naderen of gepasseerd zijn, de eersten die een spuitje tegen Covid-19 zullen krijgen.