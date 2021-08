REPORTAGE. Op stap met het leger dat de oorlog aangaat met het water en slijk: "We zouden overal willen helpen, maar wij krijgen ook onze orders van hogerop en voeren uit”

Verlinden wil kleinere feesten opnieuw zo normaal mogelijk laten verlopen “zonder te evolueren naar pasjesmaat­schap­pij”

3 augustus Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden wil tegen het einde van de maand bekijken of kleinere feesten weer in "zo normaal mogelijke" omstandigheden kunnen plaatsvinden. "We moeten bekijken of we kleinere activiteiten vrij kunnen laten plaatsvinden zonder al te veel regels, zonder mondmaskers, zonder afstand en zonder te veel cijfers in het achterhoofd te moeten houden", zo zei de CD&V-minister vanmorgen in het VRT-radioprogramma De Ochtend.