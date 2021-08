REPORTAGE. Op stap met het leger dat de oorlog aangaat met het water en slijk: “Alles is kapot, maar we doen wat we kunnen”

Wuustwezel/Hoogstraten Bijzonder weerfeno­meen in Loenhout: funnel ‘verdwijnt’ net op tijd voor het windhoos wordt

3 augustus Een bijzonder weerfenomeen deed zich dinsdagavond voor in de omgeving van Loenhout. In de lucht werd een ‘funnel’ gevormd, zeg maar de voorloper van een windhoos of een tornado. Het Weerstation Zoersel & Omstreken kreeg verschillende meldingen en ook Het Laatste Nieuws kreeg beelden toegestuurd.