REPORTAGE. Op de fiets met weerman Frank Duboccage: “Sinds chauffeur me op haar na miste, durf ik amper het verkeer in”

VeloVeilig Vlaanderen zet zich in het zadel voor zijn tweede editie. Opnieuw kunnen fietsers in heel Vlaanderen onveilige - en dit jaar ook veilige - punten in kaart brengen in het grootste fietsonderzoek ooit. Weerman Frank Duboccage (49) is één van onze zes ambassadeurs. Een gedreven wielertoerist, ooit. Maar na een ongeval en een rit waarin hij op een haar na werd aangereden, durft hij nog amper het verkeer in. Wij gingen fietsen met onze weerman. Veilig langs fietssnelwegen en jaagpaden, weliswaar. “Je voelt aan alles dat wij fietsers gewoon in de weg rijden.”

“Voor de eerste keer dit jaar gaan we de 20-gradengrens bereiken én zelfs overschrijden. Het wordt zo’n 23 graden in het binnenland.”

Eindelijk. Eindelijk lente, dachten fietsers en wielertoeristen toen ze afgelopen donderdag het weerbericht hoorden. Ook de man die dat weerpraatje zelf bracht, overigens: Frank Duboccage. Alleen, hij twijfelde. Zijn koersfiets staat keurig onder het afdak in de tuin. Op de rollen draait hij nog wel eens rond, maar verder deed het zwart-rode ros van onze weerman, op een droge en zonnige maandagnamiddag eind april na, weinig dienst de afgelopen maanden. Van september is het geleden dat Duboccage nog eens fietste. Dúrfde te fietsen. “Langs het kanaal, of langs de spoorweg, dat zie ik mezelf nog doen. Ver weg van het verkeer. Maar de rest? Pffft neen, da’s gedaan.” Maar 23 graden, de eerste van het jaar dan nog, die laat je niet passeren. En dus gingen wij fietsen met onze VeloVeilig-ambassadeur. Langs de veilige fietsostrade richting Leuven, het jaagpad langs de Demer en het kanaal Leuven-Dijle.

Quote Kijk, hier. Geen fietspad. Om de haverklap een bus aan die haltes hier. Geparkeer­de wagens erbovenop. Een in- en uitrit van Delhaize. Putten in het wegdek. Langs hiér zou ik dus mijn twee dochters met de fiets naar het station moeten sturen Frank Duboccage, Weerman en VeloVeilig-ambassadeur

Volledig scherm Langs de drukke Stationsstraat ligt geen fietspad. De straat is een sluipweg bij file op de Brusselse ring en levensgevaarlijk voor schoolgaande jeugd, vindt Frank Duboccage. © Jan De Meuleneir / Photo News

“Kijk, hier, de Stationsstraat. Geen fietspad. Om de haverklap een bus aan die haltes hier. Geparkeerde wagens erbovenop. Een in- en uitrit van Delhaize. Putten in het wegdek. Langs hiér zou ik dus mijn twee dochters met de fiets naar het station moeten sturen.” We zijn geen vijf minuten geleden vertrokken, richting fietssnelweg, over een aanlooproute die Frank Duboccage eigenlijk nooit neemt. Niet wíl nemen. “Vroeger was ik zo’n pleiter om mijn kinderen met de fiets naar school te sturen, om hen in het verkeer te leren rijden. Het station hier is slechts 800 meter ver, maar hoogstens te voet mogen ze gaan van mij. Met de fiets? Als de ring rond Brussel vaststaat, dan wordt deze straat een sluipweg richting Bertem. Daar stuur je toch geen kinderen door? Dan breng ik hen liever.”

Rakelings gepasseerd

Een heilige schrik heeft Frank Duboccage. “Wij zijn hier gewoon met te veel, je voelt aan alles dat wij fietsers in de weg rijden.” En dus kan hij niet snel genoeg op de fietsautostrade zitten, weg van alle verkeer. “Ik ben al zó vaak gevallen. Statistisch gezien, ik grap er soms over tegen mijn fietsmaten, zou ik de komende tien jaar niet meer tegen de grond mogen gaan (lacht). Ik brak drie fietskaders op evenveel jaar tijd. Soms is dat gewoon domweg vallen. Of op een paaltje rijden. Zo’n toestanden. Ik werd ook al eens van het fietspad gekatapulteerd, toen een wagen net op het foute moment zijn oprit afreed. Dat kan gebeuren. Maar wat ik in de Ardennen heb meegemaakt, dat tart de verbeelding.”

Quote Plots hoorde ik een wagen met een giganti­sche snelheid van achter mij komen. Daarna slippende banden. Die wagen is me rakelings gepasseerd, die reed minstens honderd kilometer per uur Frank Duboccage, Weerman en VeloVeilig-ambassadeur

Het was in juni, nu twee jaar geleden. Een recht stuk weg. Een witte Renault Megane Break. Frank kan het zich zo weer voor de geest halen. Hoe hij met vrienden ging fietsen, hen op de laatste helling liet gaan - “ik was wat minder voorbereid dan de rest”- en op zijn gemak alleen tot het eindpunt bolde. “Plots hoorde ik een wagen met een gigantische snelheid van achter mij komen. Daarna slippende banden. Die wagen is me rakelings gepasseerd, die reed nog minstens honderd kilometer per uur. De chauffeur met zijn gsm bezig. Hij heeft een ruk aan zijn stuur gegeven, is op een ander rijvak terecht gekomen, maar uiteindelijk is die man gewoon doorgereden. Op een haar na ben ik van langsachter aangereden. Ik heb mijn fiets langs de kant gegooid, heb de mannen gebeld dat ze mij moesten komen halen. Er was niks gebeurd, ik was niet gewond geraakt, maar ik had zo’n schrik gepakt dat ik niet meer verder durfde. Die zomer heb ik het nog geprobeerd, een aantal keer. Maar ik keek meer achter dan voor me. Toen heb ik gezegd: ik stop er mee.”

Volledig scherm Onze weerman kiest voortaan voor fietssnelwegen en jaagpaden, veilig weg van het drukke verkeer. © Jan De Meuleneir / Photo News

Anderhalve meter in Spanje

Frank gaat nu lopen. Marathons - die van Rotterdam en Athene al op het palmares intussen -, met voorbereiding in de bossen, veilig weg uit het verkeer. En hij kocht rollen om onder het afdak in de tuin te fietsen. Eén keer per jaar komt ie nog echt van stal, die zwart-rode fiets, als hij met zijn fietsvrienden een weekje naar het buitenland gaat. “Een week Frankrijk of Spanje, dat wil ik niet laten schieten. Spanje, dat is daar fantastisch. Een auto mag een fietser ginder pas inhalen als daar anderhalve meter tussen zit. En die doén dat ook. Soms blijven ze tot vervelens toe achter ons hangen. Dan denk ik: waarom kan dat hier niet? En dat er één durft te zeggen dat het hier niet mogelijk is... Het lukt wel. Ik doe het altijd. Maar tja, wij Belgen en regeltjes. We zijn gehaast. En pas op, ik was vroeger ook zo. Nu vertrek ik vijf minuten vroeger.”

Quote Bij een ongeval werd ik gekatapul­teerd en belandde ik met mijn hoofd net naast het asfalt. Da’s mijn redding geweest Frank Duboccage, Weerman en VeloVeilig-ambassadeur

Van de fietssnelweg Brussel-Leuven, voor de pendelaars aangeduid als de F3, zetten we koers richting Rotselaar. “Hier zou ik die haag weg doen”, wijst Frank op een hoge struik die de zichtbaarheid langs het pad beperkt. Geen enkel gevaar ontsnapt zijn oog. Over fietsstraten en autoluwe wegen gaat het naar het jaagpad langs de Demer. Frank heeft het nauwkeurig uitgedokterd, hoe hij zo veilig mogelijk op pad kan. “Maar hier, bijvoorbeeld...” De weerman wijst op het fietspad dat haast tegen de gevels, voordeuren, opritten en garagepoorten plakt. “Hier neem ik dus nooit het fietspad. Zó ben ik aangereden. Een hele tijd geleden al, hoor. We waren met z’n drieën, we reden geen 30 kilometer per uur, netjes aan de rechterkant, maar op een weg vol huizen en hun oprit, net zoals hier. Een vrouw reed uit en we hadden mekaar niet gezien. Ik haar niet, zij mij niet. Net dat moment. Ik werd gekatapulteerd en belandde met mijn hoofd net naast het asfalt. Da’s mijn redding geweest. Mijn fiets lag een meter of tien verder, onder water in de gracht. Die zijn ze moeten gaan zoeken nadien (lacht). Ik heb er gelukkig niets aan over gehouden, ook de schrik viel toen nog mee. Ik heb nadien nog even contact gehad met die vrouw, die was echt in shock, en ik heb haar aangeraden om haar haag toch maar wat korter te zetten zodat ze fietsers kon zién. Toen we een paar weken later nog eens passeerden, was ie weg. Om maar te zeggen: soms kost het zo weinig moeite. Een spiegel, bijvoorbeeld. Wat kost dat? 130 euro? Aan alle gemeenten: subsidieer gewoon zo’n spiegel voor opritten aan een fietspad. Het zal uw kind maar zijn, dat daar net rijdt.”

Volledig scherm Een sensor achteraan zijn fiets waarschuwt Frank Duboccage voor aankomend verkeer. "Ik krijg telkens een melding op mijn fietscomputer. Dat geeft me zo'n gerust gevoel." © Jan De Meuleneir / Photo News

Sensor voor aankomend verkeer

De weerman zat vlot drie keer per week in het zadel. Tot die onverlaat aan de andere kant van de taalgrens. Al maanden staat zijn fiets aan de kant. Tot Luik-Bastenaken-Luik, twee weken geleden. Er is weer af en toe een opflakkering. De dinsdag na de overwinning van Remco Evenepoel in Duboccages zo geliefde Ardennen - “Na de middag zou het droog blijven”- trapte hij z’n eerste kilometers sinds september. Mét de nodige voorzorgen weliswaar. “Ik heb tegenwoordig zo’n sensor van Garmin, langsachter aan mijn fiets. Komt er een wagen of een ander voertuig - ook een speed pedelec, bijvoorbeeld - van achter mij dat sneller rijdt, dan krijg ik een waarschuwingssignaal op mijn fietscomputer. Kijk, nu fietsen we hier met z’n tweeën naast elkaar en met die wind om de oren hoor je al helemaal geen aankomend verkeer. Dat geeft me zo’n gerust gevoel, dat apparaatje.”

Na een rondje van 50 kilometer staan we veilig terug aan de voordeur van Frank Duboccage. Wanneer zijn fiets nog een keer van stal komt, weet hij nog niet. “Die jaagpaden en fietsostrades, dat wordt ook maar veel dezelfde koek, hé. Veel liever zou ik opnieuw richting Waver of Namen trekken, zoals vroeger. Maar ik durf het gewoon niet meer. Ik zou hulp kunnen zoeken, bij een psycholoog. En dan kan ik de angst bij mezelf wegnemen misschien. Maar het gevaar dat anderen kunnen veroorzaken, kan je gewoon niet vermijden.”

Volledig scherm Na een rondje van 50 kilometer staan we veilig terug aan de voordeur van onze weerman. “Die jaagpaden en fietsostrades, dat wordt ook maar veel dezelfde koek, hé. Veel liever zou ik opnieuw richting Waver of Namen trekken, zoals vroeger. Maar ik durf het gewoon niet meer." © Jan De Meuleneir / Photo News

Wil jij ook meer fietsveiligheid in jouw straat? Bij Nina zit zaterdag onze VeloVeilig Vlaanderen-poster. Hang ‘m op aan de straatkant van jouw huis, maak een foto en deel die via hln.be/velowedstrijd of via de QR-code op de poster. Elke deelnemer maakt kans op een fantastische e-bike.

Volledig scherm Poster VeloVeilig HLN © -

VeloVeilig Vlaanderen: wat staat er deze week te gebeuren? VeloVeilig Vlaanderen trekt ook dit jaar met zijn ambassadeurs naar elke provincie in Vlaanderen, op zoek naar goede en slechte voorbeelden voor onze fietsveiligheid. Iedere dag staat in het teken van een thema. Het overzicht vindt u hier: Maandag 8 mei Nooit eerder stierven zoveel fietsers in het verkeer. Waarom VeloVeiligheid zo belangrijk blijft. De VeloVeilig Ronde trekt met Frank Duboccage naar Vlaams-Brabant. Dinsdag 9 mei Hoe VeloVeilig zijn onze scholen? De VeloVeilig Ronde gaat met Jamie Lee door West-Vlaanderen. Woensdag 10 mei Wat doet de overheid voor VeloVeiligheid? De VeloVeilig Ronde trekt met Anke Buckinx en minister van Mobiliteit Lydia Peeters door Limburg. Donderdag 11 mei VeloVeilig naar het werk. Stijn Vlaeminck brengt de VeloVeilig Ronde naar Oost-Vlaanderen. Vrijdag 12 mei Hoe fietsen we VeloVeilig de toekomst in? De VeloVeilig Ronde trekt samen met Tine Embrechts naar Antwerpen.