REPORTAGE. Op bezoek in Peterbos, de gevaarlijkste wijk van het land: “Maar er is nog hoop”

11 huiszoekin­gen en verschil­len­de mensen opgepakt bij grote politieac­tie in Anderlecht: politie reageert bij HLN LIVE

Op dit moment is een grote politie-inval aan de gang in Anderlecht en de gemeenten daarrond, gelinkt aan de probleemwijk Peterbos. Dat is al de tweede keer op minder dan een maand tijd. Er zijn al verschillende mensen opgepakt voor verhoor, maar hoeveel is nog onduidelijk. “Het is nu aan justitie om te beslissen wat er met de opgepakte personen gaat gebeuren”, zegt woordvoerder van de politiezone Brussel-Zuid, Sarah Frederickx in HLN LIVE.

11:15