REPORTAGE. Onze redactrice winkelde op afspraak in Gent. “Het is bijna kwart over drie. U heeft zestien minuten de tijd tot de volgende shift. Niet langer”

Het nieuwe shoppen verliest nog wat meer van z’n charme. Schoenen nodig, een T-shirt of een te grote broek omruilen? Dan moet u een tijdsslot reserveren, een QR-code scannen, op een belletje duwen, een naam en gsm-nummer invullen op een blad papier of ‘gewoon’ op het raam tikken. Eenmaal binnen gaat de deur dicht en wordt de sleutel omgedraaid, want stel dat iemand stiekem binnenglipt. Zo gedwongen verliep winkelen op afspraak op dag 1 in de Gentse Veldstraat. “Er loopt geen kat. Sorry man, we staan hier onze tijd te verdoen.”